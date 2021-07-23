 

Ситуацию с COVID-19 в Дагестане признали «крайне сложной»

23.07.2021, 2:16, Новости дня
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Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане остается крайне сложной, случаев заражения COVID-19 в регионе зарегистрировано больше, чем ранее за все время пандемии, сообщил врио главы региона Сергей Меликов в рамках заседания оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции.

«Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Дагестане остается крайне сложной. 19 июля у нас зарегистрировано 199 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Это больше, чем за все время пандемии», – приводит слова Меликова ТАСС.

Как сообщила пресс-служба врио главы региона, руководитель республики призвал владельцев и врачей негосударственных медицинских учреждений при необходимости оказать помощь в борьбе с COVID-19.

«Коечный фонд таких учреждений мог бы принимать выздоравливающих для реабилитации, при этом освобождая в «красной зоне» койки для новых пациентов», – сказал Меликов.

По информации оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан на 22 июля, в регионе 39893 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+199 человек за сутки).

Напомним, в среду в Дагестане в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан, работающих в сферах услуг, перевозок и ряде других отраслей.

В начале декабря 2020 года врио главы Дагестана Сергея Меликова госпитализировали в больницу для лечения COVID-19. В конце ноября у Меликова выявили коронавирус.



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