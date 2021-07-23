 

Подозревали в колдовстве. В Папуа-Новой Гвинее родственники два года пытали семилетнюю девочку

23.07.2021, 1:30, Новости дня
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Семилетнюю девочку по имени Анджелина обвинили в колдовстве. У ребенка обнаружили множественные переломы рук, ног, ножевые ранения по всему телу и несколько ожогов на губах и гениталиях.

Две недели назад девочку спасли, она находится в больнице. Как только здоровье Анджелины стабилизируется, ее переведут в безопасное место.

Издание отметило, что полиция арестовала мучителей ребенка и предъявила им обвинения.

Это второй случай, когда ребенка пытали из-за ложных обвинений в колдовстве. В 2017 году в Папуа-Новой Гвинее спасли девушку, которая оказалась в похожей ситуации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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