 

СК заподозрил убийство замминистра культуры Москвы

22.07.2021, 23:34, Новости дня
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Следователи СКР вышли с ходатайством об аресте севастопольского судмедэксперта Александра Пенцакова, который проводил вскрытие погибшего замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина и установил, что тот свел счеты с жизнью.

Как информирует «Московский комсомолец», в СК посчитали, что во время проведения экспертизы были допущены ошибки, которые не позволили выявить реальную причину смерти.

Севастопольский судмедэксперт Александр Пенцаков был приглашен в Москву для дачи показаний, в среду он был допрошен и сразу после разговора со следователем задержан.

«Мой доверитель не ожидал, что все закончится задержанием. Он купил билет за свои деньги, прилетел в столицу, приехал на допрос к назначенному времени. Он даже подумать не мог, что для него так все сложится», – рассказал адвокат Александр Шевчук.

Судмедэксперту вменили служебный подлог и халатность, по данным СК, специалист в экспертизе допустил некие технические ошибки и указал, что чиновник погиб, сведя счеты с жизнью. В правоохранительных органах не исключили, что могло произойти убийство, но сейчас точно это выяснить будет очень сложно. 

Леонид Ошарин пропал 25 марта 2020 года. Мужчина выехал в аэропорт, купил себе билет до Сочи, снял 300 тысяч рублей в банкомате и отправился в Краснодарский край. Тело чиновника нашли в съемной квартире на берегу реки Водопадной в Ялте, куда он приехал после Сочи.

Ошарин лежал на полу в ванной комнате, на шее и руках мужчины были обнаружены ранения. В комнате на столе стояли недопитые бутылки крепкого алкоголя. Также были обнаружены нетронутыми около 300 тысяч рублей наличными.

Ранее сообщалось о пропавшем в Крыму замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Позднее его нашли мертвым без признаков насильственной смерти.



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