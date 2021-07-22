США решили не отказываться от санкций против «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты не намерены отказываться от каких-либо ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Чтобы сказать совершенно ясно: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. В действительности мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал», – приводит ТАСС ответ представителя внешнеполитического ведомства США на вопрос о том, отказывается ли теперь Вашингтон от использования санкций в отношении проекта «Северный поток – 2».

«Однако факт заключается в том, что к тому времени, когда мы (нынешняя администрация США) пришли к власти, строительство этого трубопровода было завершено на 90%. И мы, опираясь на имеющуюся информацию, и она не вся является публичной, пришли к выводу о том, что санкции не остановили бы сооружение трубопровода», – отметил Прайс.

По его словам, между Вашингтоном и Берлином нет никакой тайной договоренности о том, что США прекратят использование односторонних санкций в отношении участников проекта «Северный поток – 2». «<…> Нет ни открытого, ни подразумеваемого соглашения о том, что мы (власти США) отныне будем следовать каким-то конкретным курсом в плане своих санкций. Мы привержены выполнению [соответствующего американского] закона. Мы продолжим это делать. Ничего из обнародованного вчера (то есть опубликованных в среду деталей договоренностей США и ФРГ) не меняет этого никоим образом. Мы продолжим следовать закону», – подчеркнул американский дипломат.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если РФ попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.