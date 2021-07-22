 

Дамаск предостерег курдов от участия в заговоре против единства Сирии

22.07.2021, 23:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство иностранных дел Сирии осудило попытки лидеров сирийских курдов добиться признания их самопровозглашенной автономной администрации в ряде европейских столиц и призвало «отказаться от напрасных иллюзий и участия в антисирийском сговоре».

В заявлении внешнеполитического ведомства Сирии, переданном SANA, подчеркивается, что «проект автономии» в северо-восточных провинциях, которые контролируют курдские формирования, «преследует цель ослабить Сирию перед лицом враждебных заговоров», передает ТАСС.

«Сторонники самоуправления оказывают бесплатную услугу американским оккупантам и прямо или косвенно турецким интервентам. Их заявления о стремлении к единству сирийского народа и сохранению территориальной целостности оказались прикрытием для сепаратистских замыслов», – говорится в заявлении.

МИД республики призывает курдских лидеров «отказаться от напрасных иллюзий и участия в антисирийском сговоре». В заявлении указывается, что «сирийцы, одержавшие победу над террористами, сумеют одолеть внутренних врагов отчизны».

Напомним, 17 июля президент Сирии Башар Асад в речи после принесения присяги в качестве главы республики сообщил о твердом намерении вернуть под контроль Дамаска «территории, находящиеся под властью бандформирований и их зарубежных покровителей».

«Перед нами стоит задача по освобождению земель, где хозяйничают террористы, турки и американцы», – сообщил сирийский лидер. Асад приветствовал «патриотически настроенных сирийцев, которые отдают свои жизни, сражаясь на северо-востоке страны против американских оккупантов, их наемников и агентов».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.10 / Обещавший мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамия оскорбил грузинских военных

11.09 / Компания Renault в августе снизила продажи в РФ на 16%

12.05 / За время войны на Донбассе погибли как минимум 34 ребенка, около 100 получили ранения – Офис генпрокурора

25.11 / Мнения: Украина поссорилась почти со всеми соседями

31.05 / Стерненко сообщил, что его оправдали по одной из статей обвинения по делу о похищении человека

20.07 / Сбербанк заблокировал 27 тыс. мошеннических ресурсов

28.12 / Кабмин Украины согласовал экспериментальный проект изменения прописки онлайн

14.03 / Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

28.05 / WSJ – из-за «поведения России» США решили не возвращаться в Договор по открытому небу

21.09 / За сутки в Украине зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика