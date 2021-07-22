Дамаск предостерег курдов от участия в заговоре против единства Сирии

Министерство иностранных дел Сирии осудило попытки лидеров сирийских курдов добиться признания их самопровозглашенной автономной администрации в ряде европейских столиц и призвало «отказаться от напрасных иллюзий и участия в антисирийском сговоре».

В заявлении внешнеполитического ведомства Сирии, переданном SANA, подчеркивается, что «проект автономии» в северо-восточных провинциях, которые контролируют курдские формирования, «преследует цель ослабить Сирию перед лицом враждебных заговоров», передает ТАСС.

«Сторонники самоуправления оказывают бесплатную услугу американским оккупантам и прямо или косвенно турецким интервентам. Их заявления о стремлении к единству сирийского народа и сохранению территориальной целостности оказались прикрытием для сепаратистских замыслов», – говорится в заявлении.

МИД республики призывает курдских лидеров «отказаться от напрасных иллюзий и участия в антисирийском сговоре». В заявлении указывается, что «сирийцы, одержавшие победу над террористами, сумеют одолеть внутренних врагов отчизны».

Напомним, 17 июля президент Сирии Башар Асад в речи после принесения присяги в качестве главы республики сообщил о твердом намерении вернуть под контроль Дамаска «территории, находящиеся под властью бандформирований и их зарубежных покровителей».

«Перед нами стоит задача по освобождению земель, где хозяйничают террористы, турки и американцы», – сообщил сирийский лидер. Асад приветствовал «патриотически настроенных сирийцев, которые отдают свои жизни, сражаясь на северо-востоке страны против американских оккупантов, их наемников и агентов».