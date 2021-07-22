Представлены детские часы Xiaomi с двумя камерами

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22.07.2021, 22:46, Новости дня
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Представители китайской компании Xiaomi официально сообщили о выпуске новой модели умных часов для детей. Гаджет выйдет под названием MITU Children’s Learning Watch 5X.

Характерной особенностью наручного устройства является наличие двух камер, благодаря которым родители могут наблюдать за окружением, где находятся дети, в двух ракурсах одновременно. Кроме того, разработчик создал доступный по цене гаджет. Новые умные часы можно будет приобрести за 90 американских долларов.

Также производитель сообщил, что в смарт-часах установлен экран размером 1,52 дюйма с хорошей защитой от влаги и повреждений. Определение локации, в которой находится ребенок, стало точнее. Например, можно узнать не только в каком подъезде, но и на каком этаже сейчас находится ваше чадо.



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