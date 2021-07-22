СТРАНА – в СБУ отчитались о нейтрализации тысячи кибератак на госресурсы Украины

В пресс-центре Службы безопасности Украины заявили, что за первые шесть месяцев 2021 года специалисты по кибербезопасности смогли нейтрализовать и отбить около тысячи кибератак на ресурсы органов власти и объектов критической инфраструктуры. Как пишет «СТРАНА», в ведомстве отметили, что активизация таких атак была зафиксирована в апреле — мае, когда происходила концентрация воинских формирований РФ вдоль украинской границы.



Reuters

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что за первые шесть месяцев 2021 года её специалисты по кибербезопасности смогли нейтрализовать и отбить около тысячи кибератак на ресурсы органов власти и объектов критической инфраструктуры. Как пишет «СТРАНА», об этом пишет пресс-центр СБУ.

В ведомстве отметили, что активизация таких атак была зафиксирована в апреле — мае, когда происходила концентрация воинских формирований РФ вдоль украинской границы.

Киберспециалисты СБУ подготовили материалы для ввода в мае санкций со стороны Совета национальной безопасности и обороны Украины против 224 веб-ресурсов, а также 198 юридических и 15 физических лиц, действовавших во вред государству. Ограничения были применены и к трём электронным платёжным системам, причастным к финансированию террористической деятельности.

В общем по материалам киберподразделения СБУ в январе — июне было начато 334 уголовных производства. Часть из них касается несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и автоматизированных сетей.

Одно из таких вмешательств было пресечено в ходе масштабной спецоперации, проводившейся совместно с Федеральным бюро расследований, Секретной службой США и Национальной полицией Франции. Спецслужбы пресекли деятельность хакеров, которые своим вредоносным программным обеспечением Egregor и Maze поразили более 150 компаний из Европы и США, нанеся убытков на сумму более $80 млн.

Благодаря киберспециалистам СБУ также была заблокирована работа двух конвертационных центров в Харькове и Житомире, которые нанесли госбюджету Украины ущерб на 5 миллиардов и 200 миллионов гривен соответственно.