Комплексы ПВО «Бук-М2Э» отразили ракетный удар Израиля по Сирии

Комплексы «Бук-М2Э» сирийской армии уничтожили четыре управляемые ракеты, выпущенные двумя истребителями F-16 Израиля по сирийской провинции Хомс, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«22 июля с 01.11 до 01.19 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам в провинции Хомс. Все четыре ракеты были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства «Бук-М2Э», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Напомним, в понедельник Сирия отразила ракетные удары Израиля с помощью комплексов ПВО российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2». Ранее сообщалось, что Израиль предпринял воздушную атаку на город ас-Сафира к югу от Алеппо.

Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля.