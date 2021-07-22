Smart Holding: Мы стали неудобным акционером для тех, кто наживается на государственной собственности

В компании напомнили, что сегодня АМКУ принял решение отменить свое разрешение на приобретение Smart Holding (Cyprus) LTD пакета акций “Харьковоблэнерго” в размере, обеспечивающем превышение 25% голосов в высшем органе управления общества. Согласно позиции АМКУ, вся информация, представленная в заявке компании относительно “Харьковоблэнерго”, не может считаться достоверной, поскольку она подана не самой энергокомпанией или ее уполномоченным представителем.

“Smart Holding (Cyprus) LTD настаивает на том, что компания не подавала в АМКУ недостоверную информацию, касающуюся АО “Харьковоблэнерго” или других участников концентрации, поскольку представленные в АМКУ данные по “Харьковоблэнерго” были получены из надлежащих источников, в том числе из источников, которые являются публичными официальными и ключевыми для целей заявления и проверялись комитетом в течение пяти месяцев в процессе принятия решения о предоставлении разрешения на концентрацию”, – говорится в заявлении.

Компания считает решение АМКУ “необоснованным и безосновательным”.

“В материалах производства АМКУ не указано, в частности, какая именно информация относительно “Харьковоблэнерго” и других участников концентрации является недостоверной, и каким образом она повлияла на принятие комитетом незаконного или необоснованного решения о предоставлении Smart Holding (Cyprus) LTD разрешения на приобретение акций “Харьковоблэнерго”. Согласно действующему антимонопольному законодательству, это является обязательными условиями для отмены решения АМКУ”, – заявили в Smart Holding.

Согласно позиции компании, концентрация не привела к монополизации или существенному ограничению конкуренции на соответствующих товарных рынках.

“Никакое негативное влияние на конкуренцию в результате действий компании не было определено и доказано АМКУ. На самом деле, ситуация с пересмотром АМКУ своего же решения инициирована действующим менеджментом АО “Харьковоблэнерго” и связанными с ними лицами с целью, как мы считаем, сохранения своего коррупционного статуса-кво в энергокомпании. И очевидно, Smart Holding (Cyprus) LTD стала очень неудобным акционером для отдельных дельцов, наживающихся на государственной собственности. С того момента, как Smart Holding (Cyprus) LTD стала владельцем акций и был проведен детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности АО “Харьковоблэнерго”, мы постоянно публично обращаем внимание общества и компетентных органов Украины на большую коррупционную составляющую в работе общества”, – указано в заявлении.

Директор по рискам и безопасности Smart Holding, кандидат в члены наблюдательного совета “Харьковоблэнерго” Иван Герасимович заявил, что за последние годы “Харьковоблэнерго” стало одним из самых неприбыльных предприятий отрасли.

“Если в 2015 году прибыль “Харьковоблэнерго” составляла 30-35 млн грн, то в последующие годы этот показатель не превышал 3-5 млн грн. Для сравнения: в 2020 году прибыль ДТЭК “Одесские энергосети” составил 529,5 млн грн, ДТЭК “Днепровские электросети” – 346,4 млн грн, “Полтаваоблэнерго” – 264,1 млн грн, а “Николаевоблэнерго”, которое в три раза меньше “Харьковоблэнерго”, целых 286,7 млн грн., то есть в десятки раз больше. Причиной такого крайне неудовлетворительного финансового состояния “Харьковоблэнерго” накануне запланированной приватизации является существование многочисленных коррупционных схем и откровенное разворовывание средств. Это, в частности, подтверждается более десятка уголовных производств, которые сегодня расследуются детективами НАБУ, следователями Госбюро расследований и Национальной полиции Украины. Такое впечатление, что для отдельных менеджеров энергокомпании и их руководителей это как “последний день Помпеи”, – сказал он.

Герасимович заявил, что выясненные компанией факты “поставили вопрос о необходимости немедленного изменения персонального состава органов управления стратегически важного для государства предприятия, проведения всестороннего аудита, пресечения коррупционных схем и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности”.

“Однако все эти инициативы натолкнулись на сознательное препятствование со стороны руководства “Харьковоблэнерго”. К большому сожалению, как мы видим, все это происходит с молчаливого согласия Фонда государственного имущества, который, как уполномоченный представитель государства, должен быть прежде всего заинтересован в повышении прозрачности функционирования и улучшении инвестиционной привлекательности этого предприятия накануне его приватизации. Обращаю внимание, что пересмотр решения комитетом никоим образом не влияет на законность приобретения нами акций АО “Харьковоблэнерго”, а также на реализацию нами наших прав и обязанностей в качестве акционера обозначенного общества”, – добавил он.

По словам директора по рискам и безопасности Smart Holding, было созвано собрание акционеров “Харьковоблэнерго”, на которых, как надеются в компании, будет сформирован наблюдательный совет.

“Это станет залогом эффективной деятельности общества и обеспечит надлежащий контроль за деятельностью менеджмента. В то же время, уважая решение уважаемого нами Антимонопольного комитета Украины, мы в кратчайшие сроки сделаем все предусмотренные законодательством шаги по урегулированиюситуации с приобретением компанией Smart Holding (Cyprus) LTD пакета акций АО “Харьковоблэнерго”, – заявил Герасимович.

Контекст:

22 июля пресс-служба “Харьковоблэнерго” сообщила, что АМКУ отменил решение от 28 января 2021 года о предоставлении разрешения компании Smart-Holding (Cyprus) LTD на приобретение акций “Харьковоблэнерго” в размере, обеспечивающем превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.

Smart Holding – одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины, инвестирует в активы горно-металлургического и нефтегазового комплексов, банковского сектора, сельского хозяйства, судостроения, недвижимости и энергетики. Бенефициаром холдинговой компании группы Smart Holding (Cyprus), зарегистрированной на Кипре, является нардеп Вадим Новинский.

“Харьковоблэнерго” входит в перечень объектов большой приватизации.

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