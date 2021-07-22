Главу Харьковского облсовета задержали детективы НАБУ

По информации издания, задержали также заместителя Товмасяна Андрея Малыша, который является депутатом облсовета от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, и главу фракции ОПЗЖ Сергея Гладкоскока.

“Фигурантам инкриминируют вымогательство взятки в особо крупном размере. По предварительной информации, они планировали получить деньги с одного из коммунальных предприятий в Лозовском районе. Сейчас в здании областного совета идут следственные действия”, – сообщили журналисты.

Depo.Харків со ссылкой источник в системе правоохранительных органов сообщило, что в кабинете Товмасяна проводится обыск.

“Около 10 работников НАБУ прибыли в Дом советов в 18.30. Сейчас следственные действия проводятся на третьем этаже, где находятся кабинеты руководителей Харьковского областного совета. В частности, следователи находятся в кабинетах Артура Товмасян и его заместителя Андрея Малыша”, – отмечает сайт.

В пресс-службе НАБУ пока не прокомментировали задержание Товмасяна и двух депутатов облсовета.

Контекст:

Товмасян родился в 1981 году в Донецкой области. В Харькове учился в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. 25 октября 2020 года Товмасяна избради депутатом Харьковского областного совета VIII созыва от “Слуги народа”. 11 декабря он стал главой облсовета.

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