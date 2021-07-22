 

«Худший день в моей жизни» — через 10 лет после трагедии Столтенберг поделился воспоминаниями о терактах Брейвика

22.07.2021, 20:54, Новости дня
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22 июля 2011 года, ровно десять лет назад, правый экстремист Андерс Беринг Брейвик совершил двойной террористический акт, жертвами которого стали 77 норвежцев. В интервью немецкому журналу Der Spiegel генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег, в то время занимавший должность премьер-министра Норвегии, поделился воспоминаниями о событиях того дня. По его словам, он не сразу понял «всю степень ужаса» и лишь позже осознал: это был не просто теракт, а национальная трагедия.


Reuters

22 июля 2011 года в 15:25 в правительственном квартале Осло прогремел взрыв. Затем Андерс Беринг Брейвик направился на остров Утёйа, где в это время проходил традиционный молодёжный летний сбор норвежских социал-демократов. Там он застрелил 69 человек, многие из них дети. Жертвами правого экстремиста в тот день стали 77 человек, пишет Der Spiegel.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в то время занимал должность премьер-министра Норвегии. В интервью Der Spiegel он «вспоминает ужас того дня, который никогда не сможет и не захочет забыть».

В момент совершения первого теракта Столтенберг, по его словам, находился дома и работал над речью, которую должен был произнести на острове Утёйа. По его словам, каждый год он общается с участниками проходящего там молодёжного сбора. «Вдруг я услышал громкий взрыв. Вскоре после этого мои охранники ворвались в мой офис, сказав, что произошло нападение на здание правительства в Осло. Они настояли на том, чтобы доставить меня в безопасное место, хотя я поначалу не хотел», — вспоминает Столтенберг.

«Я хотел продолжить работу. Убедиться, что на месте достаточно спасателей, позвонить министрам юстиции и здравоохранения. Но мои сотрудники были очень решительны. Они сказали, что после первого взрыва часто случается второй. Они отвели меня в комнату в подвале, где я провел следующие несколько часов. Там я получил первое известие о нападении на молодёжный лагерь», — отмечает бывший премьер-министр Норвегии.

По словам Столтенберга, сначала речь шла лишь о нескольких жертвах. Но сообщения его друзей и сотрудников, находившихся на острове, свидетельствовали о другом. Ночью он наконец получил смс-сообщение от начальника полиции. Он писал: «Жертв не десять — их больше восьмидесяти». В этот момент он понял «всю степень ужаса» и осознал, что это был не просто теракт, а национальная трагедия. «Это был худший день в моей жизни», — подчёркивает он.

Семьи молодых людей разместились в отеле недалеко от Утёйи. Он добрался туда, когда полиция пыталась установить личности спасённых детей. «Полиция делала это, зачитывая характеристики: выжила девочка десяти лет с заметной родинкой — что-то в этом роде. Каждый раз родители надеялись, что это их ребенок. В какой-то момент полиция сказала: у нас в списке только один человек, девочка. В тот момент я случайно оказался рядом с родителями девочки», — отмечает политик.

Столтенберг вспоминает: «Это был краткий миг счастья. Мы обнимались, улыбались друг другу — я был так счастлив. В то же время мне стало ясно: эта новость означала для всех остальных родителей в комнате, что надежды нет. Их дети мертвы. Контраст был ужасен».

Многие изначально предполагали, что теракт совершили исламисты. На самом деле преступником был коренной норвежец. Как отмечает Столтенберг, его это, конечно, шокировало: террорист родился в Осло и вырос в богатой западной части города. Он ходил в обычную школу. «В некоторых отношениях он был одним из нас. Но в то же время и не был», — продолжает экс-глава норвежского правительства.

Он поясняет: «Норвегия состоит не только из белых христиан. Мы приехали из разных стран, принадлежим к разным религиям и у нас разный цвет кожи. И нападавший верил в насилие. Мы же верим в демократические процессы».

После терактов, по мнению журнала, Столтенберг произнёс «замечательную речь», в которой он отметил, что ответ Норвегии на теракты — «больше демократии, больше человечности». Генсекретарь НАТО, по его словам, убеждён: террористы пытаются атаковать открытое общество, но лучший ответ на это — не насилие, а «открытость, свобода, толерантность». «Мне было приятно видеть, что люди в Норвегии отстаивали эти ценности после нападения», — подчёркивает он.

Если бы нападавшим оказался не коренной норвежец, а, например, мигрант-мусульманин, то тогда эти теракты укладывались бы в нарратив: «На нас нападают иностранцы», что на самом деле не так, считает политик.

В последние годы норвежская политика «сдвинулась вправо». В правительство вошла правопопулистская Партия прогресса, и миграционная политика была ужесточена. Как отмечает Столтенберг, он не разделяет взглядов этой партии так же, как и она не разделяет его. Однако, по его словам, есть разница между политической дискуссией о миграции и тем, чтобы сказать: «Мне не нравится политика в отношении беженцев, поэтому я пойду и начну стрелять в людей». «Одно дело — это легитимные дебаты внутри нашей политической системы. Другое — насилие. А насилию нет оправдания», — уверен политик.

В августе 2019 года в Норвегии произошла очередная попытка террористического акта. Вооружённый правый экстремист открыл стрельбу в мечети в Осло, но, как ни странно, никто серьёзно не пострадал. Как отмечает Столтенберг, почти все теракты в Норвегии со времён Второй мировой войны были совершены правыми экстремистами. Власти очень серьёзно относятся к опасности. Но для самого Столтенбрега важно бороться с любыми проявлениями терроризма, независимо от того, из какой идеологии он исходит. Для этого, по его словам, нужны социальные работники, учителя, соседи, полиция и спецслужбы. А иногда и военные средства.

22 июля исполняется 10 лет со дня терактов. Столтенберг собирается провести этот день так же, как и каждое 22 июля с 2011 года: «Перед зданием правительства состоится мероприятие, на котором мы почтим память жертв первого взрыва. Затем я произнесу речь на церковной службе. Я не являюсь членом Церкви Норвегии, но многие норвежцы использовали это место для траура после терактов. Сюда приезжали не только христиане, но и представители других религий. Вернуться туда с ними — большое утешение. Затем я отправлюсь на остров Утёйа».

Там он встретит семьи, потерявшие своих детей десять лет назад. По словам бывшего премьер-министра Норвегии, обычно он делится с ними воспоминаниями об их детях: «Например, если молодой человек выступал на партийном собрании, я им об этом рассказываю. Я хочу показать родителям, что память об их детях не умирает. Она останется частью меня на всю оставшуюся жизнь», — резюмирует Столтенберг в интервью Der Spiegel.



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