В олимпийской сборной Чехии шесть спортсменов заболели COVID-19

У чешского велогонщика Михала Шлегела выявили коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Токио, и он стал шестым заболевшим спортсменом в сборной, информирует пресс-служба Олимпийского комитета Чехии.

В пресс-службе уточнили, что Шлегел отправлен на самоизоляцию и ему придется пропустить субботние старты, передает ТАСС.

Уточняется, что врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек, отказавшийся привиться от коронавируса, мог заразить некоторых членов команды. Это могло произойти в прошлую пятницу во время авиаперелета из Праги в Токио.

Ворачек стал первым чехом, у которого на Олимпиаде в ходе проведения ежедневных тестов был выявлен коронавирус. На данный момент положительные результаты на вирус получили также игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич и Маркета Наус-Слукова, тренер по пляжному волейболу Симон Наус, выступающий за команду мастер по настольному теннису Павел Ширучек и Шлегел.

Накануне результаты опроса ВЦИОМ показали, что почти 60% россиян верят, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио.