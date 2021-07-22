 

В олимпийской сборной Чехии шесть спортсменов заболели COVID-19

22.07.2021, 20:52, Новости дня
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У чешского велогонщика Михала Шлегела выявили коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Токио, и он стал шестым заболевшим спортсменом в сборной, информирует пресс-служба Олимпийского комитета Чехии.

В пресс-службе уточнили, что Шлегел отправлен на самоизоляцию и ему придется пропустить субботние старты, передает ТАСС.

Уточняется, что врач олимпийской сборной Чехии Властимил Ворачек, отказавшийся привиться от коронавируса, мог заразить некоторых членов команды. Это могло произойти в прошлую пятницу во время авиаперелета из Праги в Токио.

Ворачек стал первым чехом, у которого на Олимпиаде в ходе проведения ежедневных тестов был выявлен коронавирус. На данный момент положительные результаты на вирус получили также игроки сборной Чехии по пляжному волейболу Ондржей Перушич и Маркета Наус-Слукова, тренер по пляжному волейболу Симон Наус, выступающий за команду мастер по настольному теннису Павел Ширучек и Шлегел.

Накануне результаты опроса ВЦИОМ показали, что почти 60% россиян верят, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете Олимпийских игр в Токио.



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