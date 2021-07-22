 

Эксперт рассказал, как избавиться от «летних проблем» смартфона

22.07.2021, 20:04, Новости дня
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Эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин дал россиянам несколько дельных советов относительно того, как сохранять смартфон от летней жары. В частности, он обратил внимание на состояние аккумулятора устройства, которое по не зависящим от нас причин нагревается выше нормы.

Как пояснил специалисты, у каждой батареи есть свой ресурс для нормальной работы. Это всегда количество циклов зарядки и разрядки. Как только лимит исчерпан или подходит к концу, гаджет может создать большие проблемы для своего владельца.

В жару старый аккумулятор может просто отключиться, говорит эксперт. То же самое может случиться, если вы вдруг попадете из теплого помещения зимой на холодную улицу. Для исчерпавшего свой ресурс аккумулятора это нормально. Не думайте, что вы решите проблему, больше заряжая батарею. Лучше смените аккумулятор или сам смартфон.



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