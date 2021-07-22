Кандидат на пост канцлера ФРГ раскритиковала сделку Меркель по «Северному потоку – 2»

Кандидат в канцлеры Германии от партии «Союз-90»/ «зеленые» Анналена Бербок считает, что договоренности с США по «Северному потоку – 2» не решают проблему безопасности Украины.

«Это совместное заявление не является решением, особенно для безопасности Украины», – сообщила Бербок в интервью местным СМИ, передает ТАСС.

Хотя американское руководство сняло санкции с участвующих в проекте компаний, строительство трубопровода еще не было полностью одобрено с учетом требований ЕС в отношении разделения и доступа третьих сторон, добавила она. «Он все еще находится в руках Германии», – сказала кандидат.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.