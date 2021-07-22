У жителя Николаевкой области полиция нашла марихуану на 8 млн грн

“Во время обысков на территории домовладения мужчины правоохранители обнаружили насаждения конопли высотой около 1,5 метра, которые были тщательно обработаны и ухожены, а в самом доме – 18 ведер, наполненных уже готовым к употреблению каннабисом. Общий вес нарковеществ составляет около 40 кг, стоимость которых по ценам черного рынка – около 8 млн грн”, – сообщили в полиции.

Мужчину задержали. В ближайшее время ему намерены сообщить о подозрении и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли), ч. 3 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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