Только 15% законов в Раде принято голосами монобольшинства – КИУ

За время работы сессии было принято 107 законов.

“Результаты голосований свидетельствуют де-факто об отсутствии монобольшинства в парламенте. Так, народные депутаты фракции “Слуги народа” обеспечили 226 голосов “за” (необходимый минимум для принятия законов) только 15% законопроектов: из 107 монобильшинство обеспечило 226 голосов за 15 законопроектов. В остальных случаях голосовало меньшее количество депутатов”, – отметили в сообщении.

Чаще всего поддержку “Слуге народа” во время голосования оказывали нардепы из группы “Довіра”, они давали 14 голосов. Таким образом в среднем монобильшинство поддерживали 70% депутатов группы.

“В среднем за принятые законы голосовали 57% депутатов фракции “Голос”, 55% – “Европейской солидарности”, 53% – группы “За майбутнє” и 50% депутатов ВО “Батьківщина”. Также [кнопку] “за” нажимали 44% внефракционных”, – подсчитали эксперты.

Самые низкие показатели поддержки принятых законов у депутатов фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь”. “За” голосовали 14% депутатов ОПЗЖ: из 107 законопроектов нардепы от ОПЗЖ не дали ни одного голоса за 60.

В КИУ напомнили, что во фракцию “Слуги народа” входит 243 народных депутата, из них голосует 217 человек.

“Таким образом без поддержки депутатов других политических сил монобильшинство не является функциональным”, – сказал глава КИУ Алексей Кошель.

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Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

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