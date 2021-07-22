 

Домашние комнатные цветы и растения с названиями и фото

22.07.2021, 19:10, Новости дня
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Азалия – одно из самых популярных домашних растений. Цветок любят за обильное цветение, но он очень прихотлив в уходе.

Обеспечив растению должный уход, можно добиться долгого и пышного цветения.

Фото: depositphotos.com

Бегония – весьма неприхотливый в уходе комнатный цветок. Единственное требование при его культивировании – не менять место “жительства” и обеспечить свободное пространство вокруг.

Фото: depositphotos.com

Герань или пепаргония – комнатное растение, которое способно цвести круглый год. Для этого цветы рекомендуется выращивать в той части помещения, где есть доступ к большому количеству солнечного света. Обычно, это подоконники окон, расположенных в южной части жтлья.

Фото: depositphotos.com

Орхидеи рекомендуется покупать в период цветения. При должном уходе растение будет цвести в домашних условиях постоянно.

Фото: depositphotos.com

Фиалка – едва ли не самый популярный комнатный цветок. Для фиалки подойдет окно северо-восточной, северной и северо-западной ориентации.

Фото: depositphotos.com

Спатифиллум – домашнее бесстебельное многолетнее растение. Цветок нуждается в обильном поливе. Также для нормального роста необходимо поддерживать в комнате высокую влажность воздуха.

Фото: depositphotos.com

Кливия – домашний цветок, который нуждается в большом количестве света и соблюдении постоянного температурного режима. 

Фото: depositphotos.com

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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