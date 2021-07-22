Нардеп от “Слуги народа” Шуляк о законопроекте №5600: Будет больно смотреть или как подорожает жилье, или как часть строительной отрасли уйдет в тень

Законопроект, в частности, предполагает повышение налога на доход физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%. Кроме того, предлагается расширить количество операций на рынке жилья, которые облагаются налогом на добавленную стоимость.

“У нас были колоссальные (не побоюсь этого слова) дебаты на [заседании] фракции касательно того, что в законопроекте №5600 могут сработать те механизмы, которые: а) не дадут развиваться строительной отрасли в сфере жилой недвижимости; б) приведут к повышению стоимости квадратного метра [недвижимости]. Но самое главное: на фракции мы определили, что ко второму чтению мы в любом случае не даем возможности выпустить законопроект в том виде, в котором он изначально был предоставлен в парламент Кабмином”, – рассказала Шуляк.

По ее словам, сейчас в парламенте формируется рабочая группа, которая будет заниматься этим законопроектом. В ее заседаниях, в частности, будут принимать участие представители Министерства финансов, Национального банка и коммерческих банков, “потому что задачу развивать доступную ипотеку никто не убирал”, рассказала депутат.

“И, конечно, мы будем разговаривать с застройщиками, потому что очень легко написать в законопроекте, что теперь будет другая система налогов, но потом будет очень больно смотреть или как повысятся цены на жилье, или как часть строительной отрасли, которая работает в жилой сфере, просто уйдет в тень. Но наша задача не загнать отрасль в тень, а вытащить ее оттуда, дать возможность почувствовать, что можно работать вбелую и по совершенно другим правилам, еще и защитить инвесторов в эту недвижимость. Потому что с 2015 года больше 30 млрд грн в год украинцы из своего кармана (это не ипотека, не кредиты) тратят на приобретение недвижимости. Это очень большие суммы”, – отметила депутат.

Она сказала, что судьба законопроекта №5600 на данный момент “неоднозначна”, и пообещала, что сделает все возможное, чтобы ко второму чтению он был скорректирован.

Шуляк подчеркнула, что разделяет опасения по поводу этого законопроекта представителей строительного сектора, и добавила, что повышение налогов в конечном счете “все равно ляжет на плечи потребителей”.

“С одной стороны, у государства есть видение, что нужно развивать доступную ипотеку, а с другой стороны, государство говорит: “А давайте мы внесем новые механизмы в налогообложение”. И всем же понятно, что это однозначно отразится на стоимости недвижимости. То есть одной рукой мы делаем вроде бы позитивные вещи, но которые нужно корректировать, а другой рукой мы такую возможность убираем”, – возмутилась она.

Нардеп назвала строительную отрасль “локомотивом развития экономики”, который нужно развивать.

“Есть очень простой показатель, его используют и в европейских странах: если доля строительной отрасли в ВВП страны порядка 4–7%, то это показатель, что экономика страны здоровая. В Украине, к сожалению, такой показатель составляет чуть-чуть больше 2%. И это такой индикатор, чтобы задуматься, почему так, почему Украина недотягивает до европейских стран. Есть второй показатель: сколько денег в пересчете на одного человека тратится именно в сфере строительства. Если мы будем смотреть на Германию, Великобританию и даже на соседнюю Польшу, это порядка 1,5 тыс. евро и даже выше. В Украине такой показатель составляет 50 евро на одного человека. Это если посчитать не просто все жилье, но и все инфраструктурные проекты: строительство дорог, мостов, развязок. Очень мало! Это говорит о том, что государство не в должной степени все-таки уделяло внимание тому, что происходит в строительной части”, – сказала Шуляк.

Бацман спросила у нардепа, разговаривала ли она с президентом Владимиром Зеленским о рисках, заложенных в законопроекте №5600.

“Я знаю точно, что президент заинтересован в том, чтобы доступное жилье в Украине строилось и чтобы это доступное жилье было доступным для широких кругов населения. По этому законопроекту я разговаривала с главой комитета [по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепом от “Слуги народа”] Даниилом Гетманцевым, с заместителем министра финансов Светланой Воробей, с заместителем руководителя Офиса президента Юлией Свириденко… Все знают и мою позицию, и позицию части людей, которые работают во фракции в разных комитетах, не только в нашем профильном. [Она заключается] в том, что нужно пересматривать эти нормы. Думаю, у президента тоже есть эта информация, что законопроект нуждается в доработке”, – ответила Шуляк.

По ее мнению, сейчас “нужно максимально убрать эмоции”, “взять цифры в руки” и объяснить Министерству финансов, что этот законопроект может сильно навредить строительной отрасли и “погубить только-только возрождающиеся эти 2%”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Рада поддержала проект закона в первом чтении 1 июля.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей раскритиковали законопроект и назвали его “попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики”.

Украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов прогнозирует, что в случае принята законопроекта стоимость недвижимости в Украине существенно вырастет – на 30–40%. В итоге, по мнению бизнесмена, это разрушит рынок недвижимости, который в последние годы демонстрировал рост.

Министр финансов Сергей Марченко настаивает, что цель законопроекта – обеспечить прозрачные правила на рынке и справедливые налоги. Он утверждает, что законопроект не будет иметь значительного влияния на стоимость жилья в новостроях. По словам министра, норма законопроекта об отмене льготы по НДС на операции с жильем на вторичном рынке не касается физических лиц, продающих или собирающихся продать жилье, поскольку физические лица не являются плательщиками НДС. “Она будет касаться посредников на строительном рынке, которые, ничего не создавая, получают огромные доходы (объем доходов больше 22 млрд грн в год), а в бюджет не платят ни НДС, ни налога на прибыль”, – отметил Марченко.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

—