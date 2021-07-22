 

Копания МТС начала в РФ широкую распродажу электроники

22.07.2021, 19:08, Новости дня
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Российская компания МТС объявила в своем интернет-магазине тотальную распродажу электронных устройств. Покупатели могут получить крупные скидки на разные товары.

Например, модель смартфона Mi 10T, выпущенного в Xiaomi, обойдется россиянам на 9 тысяч рублей дешевле. А при покупке смартфона Apple iPad Pro 2020 скидка составит 18 тысяч рублей. Также три тысячи рублей можно экономить, покупая сейчас умные часы Honor Watch GS Pro.

Для того чтобы приобрести товар со скидкой, клиенту достаточно войти на сайт онлайн-магазина и ввести промокод, который ему вышлют заранее. Подробнее с условиями распродажи, а также с перечнем акционных товаров и размерами скидок можно ознакомиться на самой онлайн-площадке МТС.



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