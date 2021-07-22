 

Clubhouse отказался от системы регистрации по приглашению

22.07.2021, 18:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Таким образом, теперь регистрация в соцсети стала открытой для всех новых пользователей.

Как сказано в блоге, спустя год после начала работы, в Clubhouse завершили стадию бета-тестирования.

“Это означает, что мы удалили нашу систему списков ожидания, чтобы любой мог присоединиться”, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что регистрация по приглашениям была важной частью “ранней истории” соцсети.

“Но мы всегда хотели, чтобы соцсеть была открыта. Каждый человек в мире должен иметь доступ к содержательным разговорам. А лучшие комнаты в Clubhouse – это те, где вы встречаетесь с людьми, которые находятся за пределами вашего круга общения, с очень разными взглядами и жизненным опытом, которые меняют ваш взгляд на мир”, – подчеркнули в компании.

Контекст:

Голосовая соцсеть Clubhouse была основана весной 2020 года. Изначально приложение было доступно исключительно для пользователей iOS, а регистрация – только по приглашению от уже зарегистрированного пользователя. 

10 апреля 2021 года портал Cybernews написал об утечке данных 1,3 млн пользователей Clubhouse. Издание сообщило, что похищенные данные могут быть использованы для проведения целевого фишинга или других видов атак. В Clubhouse опровергли эту информацию.

В мае этого года Clubhouse запустил приложение для Android.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / В Украине в 2020 году произошло почти 600 ДТП с участием животных – полиция

05.08 / Шушкевич: Обращение Цепкало к Путину – рекламный шаг. Он отлично знает, что президенту РФ нравится Лукашенко

25.08 / В Чечне к 2023 году решили построить 40 новых школ

10.09 / Die Zeit: Навальный отравлен новейшим ядом, он опаснее «Новичка»

05.02 / Решение о санкциях против “каналов Медведчука” основано на данных СБУ, которые пока не могут быть обнародованы – Зеленский

09.11 / Воронежские власти опубликовали имена погибших военнослужащих

10.06 / Тело восьмилетнего мальчика нашли в коллекторе в Днепропетровской области, подозреваемого в убийстве задержали

18.12 / Специалисты компании Avast обнаружили 28 вредоносных расширения для Chrome и Edge

11.08 / “Даже не можем связаться с сотрудниками”. Генеральный директор Viber обеспокоен блокировкой мессенджера в Беларуси

02.11 / Во второй тур президентских выборов в Молдове проходят Додон и Санду – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика