Clubhouse отказался от системы регистрации по приглашению

Таким образом, теперь регистрация в соцсети стала открытой для всех новых пользователей.

Как сказано в блоге, спустя год после начала работы, в Clubhouse завершили стадию бета-тестирования.

“Это означает, что мы удалили нашу систему списков ожидания, чтобы любой мог присоединиться”, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что регистрация по приглашениям была важной частью “ранней истории” соцсети.

“Но мы всегда хотели, чтобы соцсеть была открыта. Каждый человек в мире должен иметь доступ к содержательным разговорам. А лучшие комнаты в Clubhouse – это те, где вы встречаетесь с людьми, которые находятся за пределами вашего круга общения, с очень разными взглядами и жизненным опытом, которые меняют ваш взгляд на мир”, – подчеркнули в компании.

Контекст:

Голосовая соцсеть Clubhouse была основана весной 2020 года. Изначально приложение было доступно исключительно для пользователей iOS, а регистрация – только по приглашению от уже зарегистрированного пользователя.

10 апреля 2021 года портал Cybernews написал об утечке данных 1,3 млн пользователей Clubhouse. Издание сообщило, что похищенные данные могут быть использованы для проведения целевого фишинга или других видов атак. В Clubhouse опровергли эту информацию.

В мае этого года Clubhouse запустил приложение для Android.

—