Журналист опроверг появление граффити с Лавровым в Лондоне

Проживающий в столице Британии журналист Олег Кашин заявил, что в городе нет граффити с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Кашин провел прямой эфир в своем Telegram-канале, в ходе которого прошелся по улицам Лондона до того места, где якобы было нарисовано граффити с российским министром.

«Смотрите, совершенно гениальный портрет Лаврова. Особенно, заметьте, выражение лица крутое. Да, и чтоб не было обвинений в подлоге, вот реально вот этот пейзаж», – сказал Кашин, показывая в кадре пустую стену одного из домов без рисунков.

Ранее фотографию с граффити публиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На снимке запечатлена стена, на которой нарисован Лавров, задающий вопрос: «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?». Внешне место совпадает с тем, что указал журналист в своем репортаже.

Захарова, говоря о рисунке, пояснила, что в ведомстве относятся хорошо «к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия».