 

Волочкова похвасталась отдыхом в Греции

22.07.2021, 17:22, Новости дня
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“Привет из солнечной Греции”, – написала балерина.

Скриншот: volochkova_art / Instagram

Волочкова также разместила на странице в микроблоге фото, на котором запечатлена в лимонном раздельном купальнике в бассейне.

“В красоте и радости”, – подписала фото артистка.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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