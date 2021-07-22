 

Нидерландские власти крупно оштрафовали TikTok за нарушение закона о детях

22.07.2021, 17:16, Новости дня
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Социальную сеть TikTok в Нидерландах оштрафовали 750 тыс. евро за нарушение закона о конфиденциальности в отношении маленьких детей, соответствующее решение вынесло нидерландское управление по защите данных (DPA).

Соглашение об обработке персональных данных при установке приложения появлялось на английском языке, маленькие дети могли столкнуться со сложностями при прочтении информации и не понять деталей соглашения, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Управление по защите данных Нидерландов (DPA) накладывает штраф в размере 750 тыс. евро на социальную сеть TikTok за нарушение закона о конфиденциальности в отношении маленьких детей. Информация, предоставленная TikTok голландским пользователям, многие из которых являются маленькими детьми, при установке и эксплуатации приложения была на английском языке и потому не всегда понятна», – отметили в управлении.

Руководство TikTok не смогло предоставить объяснения о том, как приложение собирает, обрабатывает и использует личные данные пользователей.

Ранее депутат Европарламента от Германии Маркус Бухайт предложил ввести ограничения со стороны Евросоюза в отношении китайских соцсети TikTok и мессенджера WeChat.



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