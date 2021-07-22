 

В Еврокомиссии заявили, что пока не получали запрос от Украины на консультации по “Северному потоку – 2”

22.07.2021, 15:36, Новости дня
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“По имеющейся информации, к началу брифинга запрос не был получен. Если это изменится, вы узнаете”, – сказала представитель.

21 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией по поволу “Северного потока – 2”.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. 

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, “Северный поток – 2” достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает “Северный поток – 2” оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

12 июля Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказывал опасения, что Украина может быть “отключена от транзита газа, а также в целом от газа” в случае запуска “Северного потока – 2”. Меркель сказала, что Украина для ФРГ остается страной для транзита газа “даже в случае, если трубопровод будет достроен”.

В Офисе президента Украины (ОПУ) считают, что шансы остановить “Северный поток – 2” все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены. В ОПУ заявили, что ситуация с “Северным потоком – 2” прояснится после встречи Байдена и Зеленского.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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