 

“Женщина – огонь”, “А какие красивейшие руки”. В сети обсуждают новый ролик с участим Пугачевой. Видео

22.07.2021, 15:36, Новости дня
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Артистка позирует в кадре в белом наряде, состоящем из укороченных брюк и свободной рубашки.

“Импровизация на тему “Немое кино”. Порой есть шарм в расстроенном рояле”, – прокомментировала видео Орбакайте. 

“Алла Борисовна –  это женщина-огонь”, – отреагировали пользователи сети.

“Красотка. А какие красивейшие руки”, – оценили игру Пугачевой поклонники.

“Инструмент, видимо, немного расстроен”, – предположили подписчики.

“Не поняла шарма. Было по ушам”, – высказались фолловеры.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Пугачева – мать троих детей. Старшая дочь Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года – в 2021 году ей исполнилось 50 лет. Отец Орбакайте – литовский артист циркового жанра Миколас Орбакас. 

В декабре 2011 года Пугачева зарегистрировала брак с российским шоуменом Максимом Галкиным. У пары есть двое детей – двойняшки Лиза и Гарри. В сентябре 2021 года им исполнится восемь лет. Детей выносила и родила суррогатная мать. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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