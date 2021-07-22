Пользователи гаджеты на ОС Android получат возможность резервного копирования в Google One

Как сообщили в компании Google, для владельцев электронных устройств на операционной системе открываются новые возможность резервного копирования данных. Ранее для этой ели также было возможно использовать сервис Google One. Однако нужно было скачивать, а затем запускать специальное приложение.

Теперь все гораздо проще, говорят специалисты. Непосредственно в самих настройках операционной системы можно задать функцию копирования и, так сказать, расслабиться. Все остальные операции по копированию и сохранению данных пройдут без вашего участия.

Нужно всего лишь синхронизироваться с облаком, уточняют специалисты. Любой мобильный гаджет не вечен, напоминают они. Но с новыми возможностями очень просто будет сохранить все важные данные если не навсегда, то очень надолго.