 

Пользователи гаджеты на ОС Android получат возможность резервного копирования в Google One

22.07.2021, 15:34, Новости дня
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Как сообщили в компании Google, для владельцев электронных устройств на операционной системе открываются новые возможность резервного копирования данных. Ранее для этой ели также было возможно использовать сервис Google One. Однако нужно было скачивать, а затем запускать специальное приложение.

Теперь все гораздо проще, говорят специалисты. Непосредственно в самих настройках операционной системы можно задать функцию копирования и, так сказать, расслабиться. Все остальные операции по копированию и сохранению данных пройдут без вашего участия.

Нужно всего лишь синхронизироваться с облаком, уточняют специалисты. Любой мобильный гаджет не вечен, напоминают они. Но с новыми возможностями очень просто будет сохранить все важные данные если не навсегда, то очень надолго.



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