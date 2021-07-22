 

ФМБА зарегистрировало тест-систему для выявления актуальных штаммов COVID

22.07.2021, 15:08, Новости дня
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Федеральное медико-биологическое агентство разработало и зарегистрировало новую тест-систему для выявления наиболее актуальных штаммов коронавируса («альфа», «бета», «гамма» и «дельта»), сообщили в пресс-службе ФМБА.

«Ученые Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Федерального медико-биологического агентства (ЦСП ФМБА) в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических линий Alfa, Beta/Gamma и Delta на основе определения характерных для них мутаций в S-белке вируса методом полимеразной цепной реакции. Набор «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» для выявления генетических маркеров линий Delta (B.1.617.2, AY.1, AY.2), Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351) и Gamma (P.1) был зарегистрирован 21 июля 2021 года», – приводит сообщение РИА «Новости».

В пресс-службе сообщили, что набор внедрен в производство и готов к серийному выпуску.

«Тест-система, которая позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса новой коронавирусной инфекции всего за два часа, что в настоящее время очень актуально для использования в эпидемиологической практике для понимания особенностей возбудителя и для прогнозирования клинической картины заболевания», – сообщила руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова.

Ранее ФМБА разработало тест-систему для быстрого определения основных мутаций коронавируса, в том числе индийского штамма.



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