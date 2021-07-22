 

В Сеть утекли новые данные сторонников «Умного голосования»

22.07.2021, 15:08, Новости дня
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В интернете опубликована очередная порция личных данных пользователей, которые зарегистрировались на сайте проекта Алексея Навального «Умное голосование». На этот раз пострадали сторонники блогера из Санкт-Петербурга.

«Этому празднику конца не будет. Поздравляю всех тех, кто спалился», – прокомментировал ситуацию публицист Элиас Меркури, передает «Ридус».

Ранее в свободном доступе оказались персональные данные москвичей, зарегистрировавшихся на ресурсе проекта. Причиной утечки стала ошибка в конфигурации домена в сервисе дашборда. Благодаря этой ошибке злоумышленникам удалось найти в поисковике Google открытую веб-панель для доступа к IT-инфраструктуре ФБК.

Доцент РАНХИГС Сергей Карнаухов отметил что «все прошлые сливы личных данных сторонников Навального стали для силовиков большим подарком». «Им не пришлось выполнять нудную работу по созданию табличек в Excel, они сразу могли приступить к разработке. Очередной подарок от Волкова особенно приятен в середине лета при аномальной жаре. Теперь силовики двумя нажатиями клавиш подготовят задание в регионы и уже к концу недели в центрах по противодействию экстремизму заведут еще сотни материалов, результатом которых станет рост числа уголовных дел по линии политического экстремизма. Волков выполняет сложную и очень нужную силовикам работу», – отметил эксперт.

Актер театра и кино Вячеслав Манучаров также прокомментировал в Instagram утечку данных проекта «Умное голосование». «Опять утекли в сеть данные участников протестных движений. На этот раз база сторонников Умного голосования в российских столицах: Москве и в Питере. Теперь их личные данные в интернете и каждый желающий может ознакомиться с этим списком. Безусловно, люди имеют право на свою политическую позицию, но права афишировать ее на «доске объявлений» они никому не давали», – отметил актер.

Манучаров напомнил, что данные проекта «Умное голосование» «просачиваются в сеть уже не в первый раз». «Все это начинает выглядеть какой-то подставой или мышеловкой. Люди пытаются проявлять свою гражданскую позицию, а получают только проблемы и ненужные риски. И тут даже заговорили, что оппозиционеры, уехавшие на Запад, сами сливают в сеть персональные данные паствы в качестве отступных за право безопасно вернуться в Россию. … Что ж, жаль, что опять в качестве разменной монеты оказываются простые люди», – заключил артист.

Ранее юрист объяснил газете ВЗГЛЯД, что грозит владельцам е-мейлов из слитой базы «Умного голосования», он сообщил, что их могут признать лицами, причастными к деятельности экстремистской организации.



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