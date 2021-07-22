 

Синоптик предупредил москвичей о температурных «выбоинах» в ближайшие дни

22.07.2021, 15:08, Новости дня
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В ближайшие три дня воздух в Москве будет на 2-3 градуса прохладнее многолетних значений, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшие трое суток жителей региона ждут температурные «выбоины» – когда столбики термометров будут опускаться на самое дно свежести, из-за чего воздух окажется на 2-3 градуса прохладнее многолетних показателей. Виной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым хлынет полярный воздух. Ночами воздух станет остывать до плюс 9 – плюс 14, а днем будет не выше плюс 18 – плюс 23», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил, что уже начиная со второй половины субботы инициатива в атмосфере постепенно перейдет к антициклону, благодаря чему станет солнечно и сухо. Это позволит воздуху к воскресенью прогреться до установленной климатической нормы, плюс 20 – плюс 25.

«Зной на предстоящей неделе не будет продолжительным, поскольку в последние дни июля активизируются североатлантические циклоны, несущие с собой освежающие грозовые дожди, что собьет показания термометров до плюс 22 – плюс 27», – отметил Тишковец.

Также, по его словам, температура в первой половине следующей недели в Москве повысится, в среду достигнет своего пика – до плюс 32.

«В первой половине предстоящей недели, в условиях, когда регион будет находиться в самом «сердце» обширного антициклона, дневной прогрев усилится: понедельник начнется с плюс 22 – плюс 27, во вторник уже плюс 25 – плюс 30, а в среду температура достигнет своего пика, плюс 27 – плюс 32, что на 7 градусов выше нормы», – рассказал синоптик.

Ранее синоптики сообщили, что температуры в европейской части РФ к выходным опустятся ниже нормы.



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