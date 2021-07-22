 

ГБР подозревает чиновников Минспорта и КГГА в присвоении бюджетных средств

22.07.2021, 14:42, Новости дня
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По информации следователей, чиновники Министерства и КГГА в ходе тендера на проведение соответствующих работ обеспечили победу двум подчиненным себе предприятиям.

После заключения договоров предприниматели, считают в Госбюро, вступили в сговор с чиновниками коммунального предприятия “Спортивный комплекс”.

“При выполнении договоров были приняты и оплачены товарно-материальные ценности, которые не были предусмотрены сметной документацией и фактически не поставлялись. Также были оплачены строительные работы, которые вообще не выполнялись, либо не проводились в полном объеме. А стоимость работ, представленная в рамках договоров, была значительно завышена”, – заявили в ГБР.

Работники ГБР провели обыски в департаменте молодежи и спорта КГГА, КП “Спортивный комплекс” и двух предприятиях. Была изъята документация, рабочая переписка, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках расследования открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 и ч. 5 ст. 191 УК Украины: злоупотребление властью и присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы на срок до 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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