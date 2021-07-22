 

63-летний Лундгрен в военной униформе показал окровавленную ногу

22.07.2021, 14:42, Новости дня
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Актер позирует в кадре, сидя на стуле. Рядом с ним стоит рюкзак и упаковка воды, а за ним валяется жестяная банка. На левой ноге актера видны следы “крови”.

“Еще один день в офисе”, – подписал он публикацию. Актер не стал разглашать, при каких обстоятельствах было сделано фото.

“Сержант Эндрю Скотт”, – прокомментировали фото пользователи сети, подразумевая роль Лундгрена в боевике “Универсальный солдат” (1992).

“Римейк “Универсального солдата”, – предположили поклонники артиста. 

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Публикация от Dolph Lundgren (@dolphlundgren)

Контекст:

Лундгрен стал знаменит благодаря съемкам в американских боевиках. Кроме “Универсального солдата”, он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых “Разборка в Маленьком Токио”, “Властелины вселенной”, “Дерево Джошуа”, “Каратель” и трилогия “Неудержимые”. В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм “Защитник”.

Лундгрен имеет степень магистра химического машиностроения и является стипендиатом программы Фулбрайта Массачусетского технологического института. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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