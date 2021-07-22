Euronews – международный конкурс карикатур в Португалии отражает мир эпохи пандемии

На участие в международном конкурсе карикатуры World Press Cartoon подали заявку около тысячи художников, и центральной темой их работ стала пандемия COVID-19. Рисунки, отобранные жюри, будут выставлены на всеобщее обозрение во дворце культуры португальского города Калдаш-да-Раинья до середины октября, передаёт Euronews.

В португальском городе Калдаш-да-Раинья, входящем в сеть творческих городов ЮНЕСКО, прошёл очередной международный конкурс карикатуристов World Press Cartoon. Юмористические рисунки, созданные во второй половине прошлого и начале этого годов, представили художники с разных концов света.

Главной темой карикатур стала пандемия COVID-19. Местные жители имели возможность познакомиться с карикатуристами прямо в центре города, где они демонстрировали своё мастерство, рисуя прохожих.

Рисунки, участвовавшие в конкурсе, были разбиты на три категории, в каждой из которых были определены три финалиста. Албанец Агим Сулай занял второе место в категории «Юмористический рисунок».

АГИМ СУЛАЙ, карикатурист: Я искал дома свою маску — и, взглянув на одну из них глазом художника, заметил, что она напоминает ноль. И тут же у меня родилась мысль нарисовать «2020» в виде масок.

В категории «Шарж» второе и третье место заняли изображения испанской королевской четы: короля Хуана Карлоса (португальского художника Андре Карильо) и королевы Софии (испанского художника Ивана Маты). А первое место в этой категории занял мексиканский художник Дарио, изобразивший Грету Тунберг в виде Красной Шапочки.

ДАРИО, карикатурист: Карикатура напоминает волшебное зеркало, где отражается персонаж, которого мы рисуем, — но также и мы сами. Я сделал карикатурный рисунок Греты Тунберг для того, чтобы зрители задумались немного о защите нашей планеты. Она изображена Красной Шапочкой, которая несёт в своей корзинке не пироги, а наш мир. Она просит нас защитить её от волков, которые повсюду.

Третья категория — «Сатирические рисунки» на актуальные социально-политические темы. Как и в предшествующие годы, много рисунков было посвящено президенту США Дональду Трампу. Не пропустили карикатуристы и смерть легендарного футболиста Диего Марадоны. Первый приз получил киевский карикатурист Константин Казанчев, посадивший на вытянутый нос Пиноккио многочисленную компанию наших современников.

АНТОНИУ АНТУНЕШ, куратор и организатор конкурса: Мир строится на лжи, и в этом принимают участие все живые силы общества: власть военная, религиозная и судебная. Все они участвуют во лжи. Конечно, это сатирический взгляд, но его задача — предостеречь нас.

Гран-при конкурса и первого приза в юмористической категории удостоилась итальянская художница Марияграция Кваранта, известная под псевдонимом Джио, за рисунок «Отпечаток культуры».

АНТОНИУ АНТУНЕШ: На мой взгляд, это подчёркивает важность печатного слова, оставляющего отпечаток на нашей культуре. И в какой-то степени, хотя и не напрямую, напоминает нам об упадке печати. Любопытно, что сам рисунок был опубликован в интернете.

Всего на участие в конкурсе подали заявку около тысячи карикатуристов. Рисунки, отобранные жюри, будут выставлены на всеобщее обозрение во дворце культуры города Калдаш-да-Раинья до 17 октября.

Дата выхода в эфир 21 июля 2021 года.