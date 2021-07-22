 

Суд в Киеве обязал возбудить дело о возможной госизмене Зеленского

22.07.2021, 14:14, Новости дня
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Суд в Киеве обязал государственное бюро расследований возбудить дело о возможной госизмене в отношении президента Украины Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва операции по задержанию членов ЧВК «Вагнер», сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Тетерук.

«Наша жалоба на бездействие ГБР удовлетворена в полном объеме. Решением суда ГБР теперь обязаны зарегистрировать согласно закону нашу совместную с Игорем Лапиным и Юрием Гудименко заявление о совершении преступления по статье 111 «государственная измена» и открыть производство, и внести данные в Единый реестр досудебных расследований», – написал он в Facebook.

Ранее суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) расследовать возможную госизмену главы офиса президента Украины Андрея Ермака из-за «вагнеровцев». 

В августе 2020 года украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.



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