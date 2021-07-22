 

Бронеавтомобиль времен Великой Отечественной войны нашли в реке под Новгородом

22.07.2021, 14:14, Новости дня
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Поисковики в июне обнаружили на дне реки в районе Великого Новгорода пушечный бронеавтомобиль БА-10 времен Великой Отечественной войны, сейчас ведется подготовка к его подъему, сообщают региональные власти.

«В июне поисковики отряда «Находка» обнаружили на дне Малового Волховца в районе «синего» моста уникальный экспонат сражения за город – пушечный бронеавтомобиль БА-10… Сейчас водолазы новгородского «Облводобъекта» и Росгвардии ведут подготовительные работы к подъему бронеавтомобиля», – говорится в сообщении на официальной странице Новгородской области в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что по архивным данным, этот бронеавтомобиль принадлежал 28-й танковой дивизии под командованием полковника Ивана Черняховского, которая защищала Новгород от немецко-фашистских захватчиков.

«Поднять его планируется в августе. Затем специалисты приступят к восстановлению автомобиля», – сообщили областные власти.

Ранее экспедиция РГО и Минобороны нашла пять затонувших самолетов США времен войны.



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