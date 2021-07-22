Саакашвили: СБУ нашла серверы с данными украинских моряков. Оказывается, они были в руках частных лиц. Сервисы скоро заработают, но уже без взяток

Я часто критиковал и критикую СБУ, но это конкретная история, в которой участвовал лично Баканов, которого нельзя не похвалить и не поддержать. Сейчас они попали под дикую, абсолютно несправедливую атаку коррупционеров и махинаторов, которые наживались на моряках все эти годы.

Одновременно приостановили свою работу все государственные электронные сервисы для моряков. Не работают ни реестры, ни сайты, ни даже государственный кабинет моряка.

Как оказалось, все эти сервисы и серверы (место, где физически хранится эта информация) были сосредоточены в руках частных лиц, которые могли оперировать (или манипулировать) ими как им заблагорассудится. То есть фактически целый сектор государственных услуг для 150 тыс. украинских моряков был отдан в частные руки и превращен в инструмент по обилечиванию всех подряд. На этом “зарабатывали” сотни миллионов долларов в год, и только в рамках нашей реформы при поддержке президента и министра Кубракова нам удалось это остановить!

На данный момент СБУ определила местонахождение серверов с данными и провела операцию по их изъятию, вернув их под контроль государства. Тот случай, когда СБУ молодцы и нужно их похвалить, в частности, ребят из ДКИБ, она же – кибербезопасность Службы. Надеюсь, они доведут дело до конца и найдут ответственных, кто допустил передачу контроля над государственным имуществом третьим лицам.

Сейчас нам нужно как можно быстрее довести дело до конца и восстановить работу сервисов. Знаю, что вице-премьер Федоров и команда Минцифры уже работают над этим вопросом. Это очень талантливые ребята, и у меня нет никаких сомнений, что они сделают все быстро и на высочайшем уровне.

Мы будем до конца бороться за права 150 тыс. украинских моряков и за их право работать и зарабатывать, не платя налоги неизвестно за что каким-то местным феодалам и царькам! Прошу моряков набраться терпения, скоро все заработает, но уже без взяток и вымогательства.

P.S. Для того, чтобы наказать виновных в создании и крышевании этой схемы, нам нужны свидетельства моряков, которые стали ее жертвами. Если вы стали жертвой этой коррупционной машины и готовы об этом рассказать – пожалуйста, напишите мне в личные сообщения, с указанием ваших ФИО и контактного телефона.

Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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