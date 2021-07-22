Польша признала Россию победительницей в споре вокруг «Северного потока – 2»

Россия одержала победу в противостоянии, связанном со строительством газопровода «Северный поток – 2», против которого выступает Польша, сообщил пресс-секретарь главы польского государства Блажей Спыхальский.

Спыхальский сообщил в интервью Польскому радио, что «фактически имеем дело с победой России, если говорить о строительстве этого газопровода», благодаря своей инфраструктуре РФ «получит значительное влияние на европейский рынок газа и прежде всего будет на нем зарабатывать», передает ТАСС.

«Мы поддерживаем свое мнение о том, что «Северный поток – 2» представляет собой нарушение Германией европейской солидарности в области общей энергетической политики», – добавил он.

По его словам, в сложившейся ситуации страны Центральной и Восточной Европы должны «сотрудничать, строить общую инфраструктуру, чтобы быть в безопасности».

Также депутат сейма (нижняя палата парламента) Польши от оппозиционной Гражданской платформы Яцек Протас счел договоренности США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» провалом польской дипломатии: «Северный поток – 2» угрожает энергетической безопасности Польши, а не только Украины. То, что делается в данный момент, вызывает большое беспокойство. Возникает вопрос – где польская дипломатия», передает РИА «Новости».

«Мы слышим о том, что господин президент (Анджей Дуда) прервал свой отпуск для того, чтобы поехать в Японию на открытие Олимпийских игр. Я слышал, что господин министр (иностранных дел Збигнев) Рау вообще удивлен этой ситуацией, что уже звучит курьезно, что дипломатические службы не знали, что делается вокруг так важной для Польши проблемы. Мы не слышим о действиях вице-премьера, отвечающего за безопасность нашей страны, в том числе за энергетическую безопасность (вице-премьер, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский)», – добавил он.

Протас считает, что Варшава допустила ошибку, делая приоритетом своей внешней политики контакты с администрацией экс-президента США Дональда Трампа.

«Дипломатически мы остались одиноки, как в Европе, так и, к сожалению, в мире. Нашу безопасность мы базировали только и исключительно на контактах с президентом США Дональдом Трампом, а он также не смог никакими санкциями сдержать строительство этого трубопровода. Я глубоко убежден, что администрация Джо Байдена дошла до выводов и до убеждения, что ничто уже не сдержит строительство «Северного потока – 2», – считает парламентарий.

В свою очередь, депутат правящей партии «Право и справедливость» Катажина Суйка обвинила Евросоюз (ЕС) и Германию в двуличности по отношению к Польше, припомнив, что Варшава не может рассчитывать на союзников, как и в 1939 году во время начала Второй мировой войны.

«В данный момент мы столкнулись с определенной двуличностью Германии и Европейского союза. Гипотетически представим себе, что Польша сегодня подписывает договор с Россией. Договор, который угрожает энергетической безопасности в каком-то регионе Европы, Европейского союза. Я считаю, что мы сразу имели бы проблемы и с Судом ЕС, и с Европейской комиссией, а также с десятками экологических организаций», – сказала она.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.

Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении «Северного потока – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя газете ВЗГЛЯД соглашение между США и ФРГ по поводу «Северного потока – 2», заявил, что «главным результатом переговоров Вашингтона и Берлина стало то, что газопровод будет работать на общих основаниях, а на Россию не накладываются конкретные обязательства».