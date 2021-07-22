Минобороны Грузии назвало приоритеты на ближайшие 10 лет

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе презентовал основные направления развития до 2030 года – это усиление бронетанковых, воздушных, артиллерийских, разведывательных и инженерных возможностей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Разработаны приоритеты развития армии на ближайшие 10 лет», – сообщил он, отметив, что речь идет о полном замещении советской и российской военной техники.

По словам министра, в частности, Грузия закупит в США дополнительно противотанковые системы «джавелин», уделит особое внимание боевой авиации и БПЛА, намерена развивать радиоэлектронную систему разведки, произведет на месте и закупит современную артиллерийскую технику и так далее.

Напомним, что после войны-2008 Грузия в основном делала акцент на укреплении противотанковых возможностей, а также ПВО.