 

Минобороны Грузии назвало приоритеты на ближайшие 10 лет

22.07.2021, 12:26, Новости дня
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Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе презентовал основные направления развития до 2030 года – это усиление бронетанковых, воздушных, артиллерийских, разведывательных и инженерных возможностей, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Разработаны приоритеты развития армии на ближайшие 10 лет», – сообщил он, отметив, что речь идет о полном замещении советской и российской военной техники.

По словам министра, в частности, Грузия закупит в США дополнительно противотанковые системы «джавелин», уделит особое внимание боевой авиации и БПЛА, намерена развивать радиоэлектронную систему разведки, произведет на месте и закупит современную артиллерийскую технику и так далее.

Напомним, что после войны-2008 Грузия в основном делала акцент на укреплении противотанковых возможностей, а также ПВО.



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