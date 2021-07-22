Бренд Volkswagen модернизировал удлиненную версию Jetta

Немецкий автогигант Volkswagen готовится к выпуску обновленной модели седана Volkswagen Jetta.

Предложенный экземпляр для китайского рынка появится под названием Sagitar. В Сети уже опубликовали фотографии транспортного средства. По изображениям очевидно, что автомобиль имеет стильную светодиодную оптику, новые бамперы, увеличенную решетку радиатора. В салоне модели применили сенсорный мультимедийный экран, новую панель приборов.

Что касается технических данных, автомобиль построен на архитектуре MQB Автомобиль стал длиннее предшественника на 4,5 сантиметра. Приобрести обновленный седан Volkswagen Sagitar в Китае станет возможным по цене от 1,3 млн рублей в базовой комплектации.