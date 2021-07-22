 

Москва побила рекорд по средней ипотеке

22.07.2021, 11:32, Новости дня
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Средняя сумма ипотечного кредита в Москве и области в июне выросла на 6% – до рекордных для столичного региона 6,5 млн рублей. Заемщики спешили взять кредит по льготной ставке, а цены на жилье продолжали расти, объясняют эксперты.

Рекорд был установлен в последний месяц действия льготной ипотеки на новостройки по старым условиям – с 1 июля предельный лимит по таким кредитам установлен на уровне 3 млн рублей, а ставка выросла с 6,5 до 7%. В Москве и области в июне еще можно было взять такую ипотеку на сумму до 12 млн рублей. Такой же лимит действовал для Петербурга и Ленобласти, для остальных регионов – 6 млн рублей, пишет РБК.

За месяц средний чек в Москве и Подмосковье поднялся сразу на 400 тыс. рублей – с 6,1 млн рублей, тогда как на конец 2020 года он составлял 5,8 млн рублей. «Такой резкий рост среднего чека в Москве сопоставим, пожалуй, только с предновогодними рекордами, когда банки и застройщики проводят разного рода промоакции для выполнения годовых бизнес-планов», – сообщили в пресс-службе «Эквифакса».

Средняя сумма ипотеки по РФ в целом выросла – до 3,44 млн рублей против 3,26 млн рублей месяцем ранее. Рекорды установлены и в других регионах РФ – средний чек без учета Москвы и области составил 3,1 млн рублей, хотя раньше не превышал и 3 млн рублей.

Повышение спроса жителей Москвы и области на ипотечные кредиты способствовало продолжению роста цен на недвижимость, что и явилось причиной роста среднего ипотечного чека, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По данным ЦИАНа, средняя стоимость 1 кв. м в Москве увеличилась с начала года на 12,1% (за июнь – на 2,7% по сравнению с маем). В Подмосковье рост цен за тот же период составил 3,6%. В целом в столичном регионе за год средняя стоимость 1 кв. м выросла на 25%, из них на 14% за первые шесть месяцев 2021 года.  

Во втором полугодии рост цен на недвижимость продолжится, хотя и может замедлиться, считают эксперты. Рост цен на жилье будет поддерживаться удорожанием стройматериалов и оживлением кредитования в рамках госпрограммы семейной ипотеки.

Ранее в правительстве спрогнозировали, что средняя ипотечная ставка по итогам текущего года вырастет по сравнению с прошлогодним показателем из-за удорожания льготной ипотеки и повышения ключевой ставки.



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