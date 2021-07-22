Истребитель Checkmate решили оснастить прицелом «Швабе»

Холдинг «Швабе» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящие в госкорпорацию «Ростех», заключили соглашение на разработку и поставку оптико-электронной прицельной системы КОЭПС-75 для новейшего российского легкого тактического самолета Checkmate, сообщили в пресс-службе «Швабе» на МАКС-2021.

«Самолет ЛТС Checkmate оснастят оптико-электронной прицельной системой КОЭПС-75, разработанной Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе». В соответствии с требованиями заказчиков комплекс в базовом варианте может быть дополнен станциями посадки и обороны», – передает ТАСС сообщение холдинга.

Соглашение в ходе авиасалона подписали генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев и глава ОАК Юрий Слюсарь.

«ЛТС Checkmate – передовой авиационный комплекс, который характеризуется возможностью адаптации под потребности заказчика, низкой стоимостью эксплуатации и широкими боевыми возможностями. Будем совершенствовать характеристики самолета, используя потенциал и наработки «Швабе» и других кооперантов, при этом проектировать и создавать блоки нового самолета в сжатые сроки и под заданную стоимость продукта», – приводит пресс-служба слова генерального директора ОАК Юрия Слюсаря.

В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений.

Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель РФ создается с невиданной скоростью.