Роспотребнадзор оценил эффективность полыни против COVID

Вероятность того, что негативный эффект от применения экстракта полыни для лечения коронавируса превысит пользу, очень высока: говорить о его эффективности преждевременно и рекомендовать отвар полыни для лечения COVID-19 пока нельзя, считают эксперты Роспотребнадзора.

Ранее ученые из Дании и Германии в лабораторных испытаниях на клетках человека продемонстрировали способность артемизинина – вещества, содержащегося в полыни – подавлять вирус SARS-CoV-2.

«Имеющиеся сведения о противовирусном действии артемизинина и его производных указывают на то, что репликация SARS-CoV-2 на культуре клеток подавляется именно из-за токсического воздействия на компоненты клеток человека, которые использует вирус. Поэтому высока вероятность, что степень негативного эффекта в живом организме превысит приносимую пользу», – рассказала РИА «Новости» заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она отметила, что полынь в народной медицине известна очень давно, в РФ в настоящее время есть лекарственные препараты и биологически активные добавки на основе трав полыни, рекомендуемые в составе комплексного лечения некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

При этом говорить об эффективности экстракта полыни против коронавирусной инфекции преждевременно, надо проверить эффективность и безопасность на животных и в клинических исследованиях, подчеркнула Руженцова.

В свою очередь, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского, врач-терапевт Павел Чухляев отметил, что действие артемизинина в целом имеет сходство с препаратом гидроксихлорохин, который широко использовался в первую волну пандемии, но был исключен из рекомендаций по лечению из-за низкой противовирусной эффективности и высокой частоты побочных эффектов.

«В РФ постоянно ведется анализ зарубежных исследований, поиск новых подходов для лечения и профилактики COVID-19. На разных стадиях испытаний находится целый ряд препаратов. Однако имеющиеся сведения о действии полыни и ее активных веществ в настоящее время не вызывают оптимизма российских ученых и, насколько нам известно, пока не стали обоснованием для проведения необходимых исследований», – отметил Чухляев.

Основания рекомендовать отвар полыни для лечения коронавирусной инфекции в настоящее время нет, резюмировали специалисты.

Ранее ученые из австралийского медицинского научно-исследовательского института им. Питера Доэрти и онкологического центра им. Питера Маккаллума начали изучать возможность использования инструмента редактирования генов CRISPR для лечения коронавируса. Как рассказали в НИИ, этот способ позволяет остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 в инфицированных клетках человека.