Новейший вертолет Ка-62 решили сделать в военной версии

Средний многоцелевой вертолет Ка-62 в перспективе может быть использован в интересах Минобороны и получить военную модификацию, сообщил первый заместитель управляющего директора – технический директор Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (входит в состав холдинга «Вертолеты России» Ростеха) Андрей Семенов.

«В стратегии холдинга «Вертолеты России» предусмотрена совместная работа с Министерством обороны по решению вопроса импортозамещения компонентов вертолета Ка-62. Совместно мы обсуждаем те миссии, которые он должен выполнять. Поэтому в перспективе он может быть использован в интересах МО РФ», – передает ТАСС слова Семенова.

Как рассказал директор проекта Ка-62 Дмитрий Бездетко, сертификационные заводские испытания вертолета планируется завершить в сентябре этого года.

«В настоящий момент проходят летные испытания, общее количество выполненных полетов – 210 из 365 запланированных. Лидерная машина № 2 имеет 240 часов налета. Сертификационные заводские испытания планируется завершить в сентябре 2021 года, тогда же перейдем на программу СКИ (сертификационные контрольные испытания)», – сказал он.

По словам Бездетко, на предприятии работают над тем, чтобы получить в 2021 году сертификат типа и сертификат изготовителя гражданской вертолетной техники.

По сообщению Ростеха, страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки станут перспективными рынками для Ка-62.

«Ка-62 является универсальным вертолетом, способным выполнять широкий спектр задач. Он не только займет свободную нишу на отечественном рынке, но и будет продвигаться за рубеж, иностранные заказчики уже проявляют к нему большой интерес. С учетом планов по созданию офшорной модификации машины перспективными рынками для Ка-62 являются страны, ведущие работы на шельфе, в частности в Персидском заливе, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке», – сказали в госкорпорации.

Ка-62 – средний многоцелевой вертолет. В конце мая 2017 года совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (в составе холдинга «Вертолеты России»). В число основных сфер применения машины входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области. Вертолет может быть использован в максимально широком диапазоне климатических и географических условий, при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов. Машина отличается высокой крейсерской скоростью – 290 км/ч.

В начале июня «Вертолеты России» и «Новикомбанк» заключили соглашение об организации финансирования серийного производства среднего многоцелевого вертолета Ка-62, предполагается выделить 10 млрд рублей.