 

Участие США в нормандском формате – это не то, что поможет решить проблему – советник Госдепартамента

22.07.2021, 9:18, Новости дня
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“На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, – это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема – это Россия, Россия – это агрессор, тот, кто создает проблемы”, – сказал он.

По словам Шолле, Вашингтон очень хочет поддержать процесс урегулирования ситуации на востоке Украины и “заставить Россию прекратить то, что она делает”.

“Президент [США Джо] Байден четко донес это до [президента РФ Владимира] Путина на их встрече в Женеве месяц назад. И опять-таки, это будет темой скорой встречи президентов [США и Украины – Байдена и Владимира Зеленского]: проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя”, – подчеркнул советник Госдепартамента.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу “речь не идет”.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Выступая на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля Зеленский говорил, что действительно хотел бы, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий. “Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут за, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров”, – отмечал президент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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