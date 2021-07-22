 

За сутки боевики на Донбассе трижды обстреляли украинские позиции, ранен военный

22.07.2021, 8:24, Новости дня
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В частности, в направлении Авдеевки боевики вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи поселка Пески оккупанты применили минометы 82-мм калибра и противотанковые ракетные комплексы. У Марьинки наемники обстреливали украинские позиции из минометов 120-мм калибра.

“В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил осколочные ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние раненого – удовлетворительное”, – сказано в сообщении.

Боевых потерь за текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет.

Отмечается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Также сообщается, что по состоянию на 7.00 утра 22 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, за время конфликта погибло около 13,9 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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