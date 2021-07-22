“Господи, да сколько можно ноги задирать!”. Волочкова в купальнике со стразами сделала вертикальный шпагат

“Я здесь. Стройная?” – поинтересовалась у своих подписчиков 45-летняя Волочкова.

Ролик уже набрал почти 200 тыс. просмотров и больше тысячи комментариев, среди которых были и резко негативные.

“Задолбала уже свою рогатку показывать”, – возмутилась tanechka_goleichyk.

“Господи, да сколько можно ноги задирать, все это давно видели!” – оставила комментарий surkova8651.

“Это видео войдет в историю”, – то ли в шутку, то ли всерьез написала cup00.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

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