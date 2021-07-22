 

Число заболевших COVID-19 в Украине за сутки выросло

22.07.2021, 8:24, Новости дня
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“Также за минувшие сутки: госпитализированы – 402 человека, летальных случаев – 21, выздоровели – 501 человек”, – говорится в сообщении.

Днем ранее, 20 июля за сутки было зафиксировано 655 новых случаев заболевания, 19 июля выявили 598 подтвержденных случаев болезни, 18 июля за сутки зафиксировано 182 случая заболевания.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 246 656 человек, выздоровели 2 183 003 человека, летальных случаев – 52 790.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1903189946510768

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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