“Я просто персик”. Maruv показала голый зад в Турции

Вначале певица показала себя в гримерке. Она была одета в черный кожаный купальник с позолоченными цепями и вырезом на груди. На голове у Maruv был ярко-огненный парик. После артистка запостила несколько фрагментов своего выступления в одном из отелей Турции. На одном из роликов она танцует спиной к залу с практически полностью обнаженными ягодицами.

“Я просто персик”, – подписала видео певица.

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Скриншот: maruvofficial / Instagram



Скриншот: maruvofficial / Instagram



Скриншот: maruvofficial / Instagram



Скриншот: maruvofficial / Instagram



Скриншот: maruvofficial / Instagram

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

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