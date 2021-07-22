 

“Зажигать, а не прожигать!” Monatik презентовал новый клип

22.07.2021, 8:24, Новости дня
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35-летний певец уточнил, что JoMo – это Joy Of Missing Out, “радость от упущенного” в переводе с английского. По словам артиста, идея написать песню и снять клип родилась от постоянного пребывания на карантине и регулярного сидения в интернете

“Раз в пять минут рука так и тянется к гаджету. И вместо личного общения, просмотра картин вокруг, наслаждения декорациями, которые нам дарит жизнь здесь и сейчас, все происходит в социальной сети. А там столько информации и часто ненужной, что голова кипит. Какая же ужасная привычка выработалась внезапно. И какой же кайф однажды ее побороть”, – признался Monatik.

Он добавил, что на написание музыки его “вдохновили бразильские ритмы”.

“Я там никогда не был, только слухи собирал. Рио-де-Жанейро… Когда путешествий стало мало, лучший телепорт в другое состояние, место, эмоцию – это музыка! Она пробуждает, зажигает. В один момент мы поняли что этот теплый вайб, мягкая, непринужденная атмосфера песни не прекращает качать наши головы. Все готово! Пакуем! Делимся!” – призвал подписчиков Monatik.

Фрагмент клипа в Instagram-аккаунте артиста за несколько часов набрал больше 153 тыс. просмотров.

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A post shared by Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Контекст:

Monatik обрел популярность после участия в шоу “Х-фактор” на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте “Танцы со звездами”, тренера вокального шоу “Голос країни” и “Голос. Діти” (“1+1”). Летом 2019 года Monatik представил шоу “Love It Ритм” на НСК “Олимпийский”. В 2020 году выпустил мюзикл “Ритм”, в котором объединил 12 артистов.

В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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