 

Захарова отметила появление на Украине спортивной команды «Гитлеровцы»

22.07.2021, 7:56, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появление в Новомиргороде Кировоградской области Украины команды по игре в стритбол под названием «Гитлеровцы».

«Сколько лет официальный Киев рассказывал миру сказки о том, что заявления Москвы о возрождении на Украине неонацизма, это «пропаганда агрессора». Именно борьбой с «информационной атакой» РФ обосновывались закрытие неугодных СМИ, преследования журналистов, недопуск корреспондентов на территорию Украины и, конечно, потоки лжи», – написала Захарова в Facebook.

«Сколько памятников борцам с фашизмом было снесено, сколько монументов возведено коллаборационистам. Сколько учебников переписано, сколько фильмов запрещено, сколько фальшивок опубликовано. А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей», – добавила она.

О появлении в украинском Новомиргороде в соревнованиях по уличному баскетболу во время празднования дня города детской команды под названием «Гитлеровцы» рассказал уроженец Новомиргорода, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский.

В первый раз услышав, как судьи объявляют название команды, мужчина решил, что он ослышался.

«Для уверенности переспросил у ребят из соседней команды. Они со смехом подтвердили, что название команды «Гитлеровцы». <…> Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель, ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде «Гитлеровцы»?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает», – передает РИА «Новости» слова Немировского.

Кроме того, мужчина предположил, что такими темпами в следующем году в городе будут отмечать день рождения Адольфа Гитлера.

Ранее улицу под названием Российская в Киеве переименовали в честь боевика нацбатальона «Донбасс» Юрия Литвинского.



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