 

Выяснились особенности модернизации вертолета Ка-52М

22.07.2021, 7:56, Новости дня
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Опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «изделие 305», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах авиасалона МАКС-2021.

«На опытном образце Ка-52М выполнена серия стрельб высокоточными крылатыми ракетами «изделие 305» по мишеням, имитирующим объекты условного противника. Пуски проводились на одном из военных полигонов и признаны успешными», – сообщил источник РИА «Новости».

Он добавил, что «ракеты «изделие 305» оснащены мультиспектральной головкой самонаведения и имеют возможность перенацеливания в воздухе, что было продемонстрировано в ходе стрельб».

Источник не сказал период проведения испытаний.

Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А «Аллигатор» в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году.

Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения.

Ранее член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский обратил внимание на уникальные возможности модернизированного боевого вертолета Ка-52М, разработка которого завершится в 2022 году.



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